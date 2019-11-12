Эксперты подсчитали, как долго жителям Карелии нужно копить на квартиру

Специалисты составили рейтинг доступности жилья на вторичном рынке в регионах России.

Как выяснилось, легче всего накопить на квартиру жителям Магаданской области.

Чтобы купить квартиру в Карелии, семье необходимо экономить на протяжении четырех лет, пишет "Российская газета".

Дольше всего придется копить на жилье жителям Республики Крым. Средняя стоимость квартиры там приближается к шести миллионам рублей, а средний заработок – чуть больше 36 тысяч рублей. Чтобы купить квартиру, не взяв ипотеку, крымчанам придется прождать не меньше 14 лет.