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Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Новости. Экономика
20:40, 10 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Как пишет ТАСС, все варианты развития мировой экономики предполагают наступление экономического кризиса к середине текущего десятилетия, говорится в материалах Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Базовый сценарий прогноза ЦМАКП предполагает, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года, мировая экономика будет расти примерно на 4% в года, а нефть к концу десятилетия подорожает до $82-85 за баррель. "Монетарное стимулирование экономик дополнительно "разгонит" рынки. Долгового кризиса в ближайшей перспективе удастся избежать благодаря росту рынков и цен на товары и услуги", - указано в материалах центра.

При реализации сценария "структурного кризиса", полагают эксперты, пандемия продлится на год дольше - до середины 2022 года, возникнет длительный период устойчиво низких темпов экономического роста: 2-2,5% в первой половине десятилетия и 3-3,5% - во второй. Цены на нефть в первой половине десятилетия будут на отметке примерно $50-55 за баррель, к 2030 году они могут вырасти до $65 за баррель.

Вместе с тем оба сценария предполагают наступление экономического кризиса к середине 2020-х годов. При базовом сценарии возможно наступление циклического кризиса, который ликвидирует фактор кризисного "перегрева" рынков. Также эксперты допускают в 2025-2026 годах наступление кризисной "паузы роста". При втором сценарии общемировой спад спровоцирует вызванный пандемией долговой кризис в Южной Европе или Турции.

Материалы также содержат прогнозы прироста российской экономики примерно на 1,5-2% в год. Эксперты допускают снижение роста до 1-1,5% в случае неблагоприятной общеэкономической обстановки.

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