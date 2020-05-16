Эксперты предупредили о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Специалисты МЧС России предупреждают о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами.

Как сообщает агентство РИА Новости, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России предупреждают о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами, до которых уже дотрагивались другие люди, а также при использовании для еды общей посуды.

"Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)", - говорится в рекомендациях института.

Спасатели напоминают, что вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым способом, например, через предметы обихода. Поэтому следует по максимуму сократить прикосновения к любым поверхностям, а также к предметам в общественных местах.

"Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать. Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно", - резюмируют специалисты ВНИИ ГО ЧС.