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Эксперты проверят влияние рыбоводных хозяйств Карелии на экологию Онежского озера

Новости. Общество
09:28, 28 Июня 2021
фото: Минсельхоз Карелии

Специалисты КарНЦ РАН и Минсельхоза Карелии взяли пробы воды и грунта на территориях рыбоводных хозяйств в Кондопожской губе Онежского озера, чтобы оценить их влияние на экологию.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отбор проб воды и грунта произведен на трех производственных площадках индивидуального предпринимателя Геннадия Гутыро, расположенных в районе о. Соколий, о. Нигриш и сливного канала Кондопожской ГЭС.

Аналогичные мероприятия запланированы на рыбоводных участках ООО «Парад-плюс», ООО «Стройфасад», индивидуальных предпринимателей Николая Федоренко и Людмилы Апроду.

Повторный отбор проб в этих рыбоводных хозяйствах запланирован на осень 2021 года.  

Мониторинговые исследования по изучению состояния акватории Кондопожской губы проводятся в рамках соглашения с Ассоциацией форелеводов Карелии по изучению влияния рыбохозяйственной деятельности предприятий аквакультуры на качество воды.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что предоставление участков для рыбоводства станет невозможным без научного обоснования.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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