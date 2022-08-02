Эксперты рассказали, как правильно и экономно мыть голову

Дерматолог назвал оптимальный расход шампуня для мытья разных типов волос.

Дерматолог и генеральный директор интернет-магазина LovelySkin доктор Джоэл Шлессингер назвал оптимальный объем шампуня для мытья разных типов волос. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на издание «Express.co.uk».

Так, обладателям густых и вьющихся локонов эксперт порекомендовал мыть голову два раза. «Как правило, данный тип волос накапливает загрязнения достаточно долго, поэтому двойного ополаскивания будет достаточно, чтобы кожа головы на долгое время оставалась чистой», — рассказали Шлессингер.

В то же время специалист предупредил, что людям с поврежденными, сухими или жирными прядями нужно применять средство один раз за весь процесс мытья. Данное правило также касается тех, у кого чувствительная кожа головы.

«Меня беспокоит раздражение, которое может возникнуть. Своим пациентам я обычно рекомендую метод „медленного мытья“, в котором нужно нанести шампунь на все время принятия душа или ванны, а затем смыть его в конце», — заключил врач.