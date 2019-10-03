Эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления

Опрошенные эксперты рассказали, как можно избежать переплаты и сэкономить на услугах ЖКХ.

Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам, пишет издание "РИА Новости".

Самый эффективный способ – установка индивидуального счетчика тепла: он позволит регулировать температуру батарей в квартире, что, в свою очередь, поможет сэкономить средства.



"Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", – заявил РИА Новости замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.



Если регулировать и оплачивать тепло по факту потребления по каким-то причинам невозможно в масштабах одной квартиры, то такая возможность наверняка существует в масштабах всего дома, считает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.



Для этого, по его словам, необходимы два условия.



"Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений", – пояснил Сиваев.



Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна, или текут трубы.



"Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества", – напомнил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.



Причем последний совет актуален и для владельцев частных домов, которым нужно заботиться об экономии самостоятельно, в том числе, с помощью грамотного утепления здания и труб. Сигал отметил, что, по подсчетам экспертов, снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%.