Эксперты рассказали, какие фейки о выборах распространяются в Сети

В Общественной палате Карелии обсудили результаты исследования специалистов НОМ о фабрике фейков.

Доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на тему «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации на выборах-2021» был представлен сегодня в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Представленную председателем НОМ, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом информацию обсудили эксперты, занимающиеся выборным процессов в Карелии, на круглом столе в Общественной палате Карелии.

Как отметили специалисты, создание и вброс в информационное пространство фейков (лживых, не соответствующих действительности утверждений) направлено на дискредитацию выборов в России. Как любая политическая технология, она имеет идеологов, заказчиков и исполнителей.

Ключевыми направлениями кампании по манипуляции общественным мнением выступают: утверждение об отсутствии конкуренции и репрессиях в отношении оппонентов власти; дискредитация новых форм голосования; утверждение, что к выборам намеренно не допускают представителей оппозиции; вывод о лишении значительной части российских граждан пассивного избирательного права; информация о т.н. подкупе российских избирателей со стороны российской власти; утверждение о массовой фальсификации выборов и всеобщем использовании административного ресурса для получения необходимого результата.

С начала июля 2021 года зафиксированы фейки, затрагивающие выборы в Госдуму, а также касающиеся и региональных выборов. С 8 июля по 30 августа волонтеры «Лиги» выявили 3,8 тыс. ложных сообщений о предстоящих выборах. Точек запуска такой информации пока не очень много – это отдельные СМИ и отдельные аккаунты. Фейки о голосовании зачастую распространяются с территории Украины, Польши и Латвии. Такие данные привела член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По данным мониторинга Общественной палаты за январь-август 2021 года, общее число фейков составило почти 39 тысяч. При этом показатель постоянно растет, рассчитывать на снижение активности в преддверии Единого дня голосования не стоит.

Как отметили участники круглого стола в Общественной палате Карелии, в республике фейковой информации не так много, она встречается время от времени. Но в преддверии начала трехдневного голосования необходимо усилить работу по их своевременному опровержению фейков. Эксперты отметили, что распространение ложных сведений в Сети может отразиться на настроениях избирателей, так как люди начинают в это верить.