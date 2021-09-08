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Эксперты рассказали, какие фейки о выборах распространяются в Сети

Новости. Общество
16:36, 09 Сентября 2021
фото: © Lauren Hurley / PA Images / ТАСС

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В Общественной палате Карелии обсудили результаты исследования специалистов НОМ о фабрике фейков.

Доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на тему «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации на выборах-2021» был представлен сегодня в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Представленную председателем НОМ, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом информацию обсудили эксперты, занимающиеся выборным процессов в Карелии, на круглом столе в Общественной палате Карелии.

Как отметили специалисты, создание и вброс в информационное пространство фейков (лживых, не соответствующих действительности утверждений) направлено на дискредитацию выборов в России. Как любая политическая технология, она имеет идеологов, заказчиков и исполнителей.

Ключевыми направлениями кампании по манипуляции общественным мнением выступают: утверждение об отсутствии конкуренции и репрессиях в отношении оппонентов власти; дискредитация новых форм голосования; утверждение, что к выборам намеренно не допускают представителей оппозиции; вывод о лишении значительной части российских граждан пассивного избирательного права; информация о т.н. подкупе российских избирателей со стороны российской власти; утверждение о массовой фальсификации выборов и всеобщем использовании административного ресурса для получения необходимого результата.

С начала июля 2021 года зафиксированы фейки, затрагивающие выборы в Госдуму, а также касающиеся и региональных выборов. С 8 июля по 30 августа волонтеры «Лиги» выявили 3,8 тыс. ложных сообщений о предстоящих выборах. Точек запуска такой информации пока не очень много – это отдельные СМИ и отдельные аккаунты. Фейки о голосовании зачастую распространяются с территории Украины, Польши и Латвии. Такие данные привела член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По данным мониторинга Общественной палаты за январь-август 2021 года, общее число фейков составило почти 39 тысяч. При этом показатель постоянно растет, рассчитывать на снижение активности в преддверии Единого дня голосования не стоит.

Как отметили участники круглого стола в Общественной палате Карелии, в республике фейковой информации не так много, она встречается время от времени. Но в преддверии начала трехдневного голосования необходимо усилить работу по их своевременному опровержению фейков. Эксперты отметили, что распространение ложных сведений в Сети может отразиться на настроениях избирателей, так как люди начинают в это верить.

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Комментарии

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Бриг
2021-09-09 17:03:09
Ну и дела , отрицать очевидные настроения в стране по поводу выборов и называть своих сограждан фейкомётами это верх тупости или лицемерия и лизоблюдства . Кого представляют интересы члены ОП я так и не понял , но явно не граждан и избирателей РФ .
Кинокритик
2021-09-09 16:51:29
В Советской армии в день выборов не звучала команда "Подъем". Можно было спать сколько угодно, а потом идти на избирательный участок вне строя. После этого в столовой на праздничный обед были котлеты. Но физическую подготовку все равно не пропускали. Откосившие от армии об этом не знают :)
Сергей
2021-09-09 16:42:20
"утверждение об отсутствии конкуренции и репрессиях в отношении оппонентов власти; дискредитация новых форм голосования; утверждение, что к выборам намеренно не допускают представителей оппозиции; вывод о лишении значительной части российских граждан пассивного избирательного права; информация о т.н. подкупе российских избирателей со стороны российской власти; утверждение о массовой фальсификации выборов и всеобщем использовании административного ресурса для получения необходимого результата."
Так это не Фейки , а сущая правда , клоуны из Палаты ( общ) № 6.
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