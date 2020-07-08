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Эксперты рассказали о самых ненадежных паролях

Новости. Общество
09:13, 09 Июля 2020
фото: pxhere.com
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Специалисты в области компьютерной безопасности рассказали, какие пароли легче всего взломать

Злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов типа password или qwerty, а также с указанием личных данных пользователей - именем, датой рождения и номерами телефонов.

По словам руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, использование ненадежных паролей уже много лет подряд является одним из главных недостатков защиты. При проведении внутренних пентестов (тест на проникновение в корпоративную сеть) в 96% компаний удавалось подобрать учетные данные пользователей, а главными недостатками защиты стали именно простые пароли пользователей, рассказала она.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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