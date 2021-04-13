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Эксперты рассказали, куда можно поехать отдыхать вместо Турции

Новости. Общество
22:00, 13 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Эксперты назвали направления отдыха, ставшие наиболее популярными после того, как из-за коронавируса закрылось авиасообщение России с Турцией и Танзанией.

После объявления о прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией резко выросло число поисковых запросов билетов по большому числу направлений, эксперты выяснили, какие страны могут стать на майские праздники заменой популярным местам отдыха, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский поисковик авиабилетов Aviasales.

Так, например, по данным сервиса, интерес к перелетам в Иорданию вырост на 129 процентов. Добраться туда напрямую невозможно, прямых рейсов нет, а билеты с пересадкой в ближневосточных хабах (Доха, Дубай) стоят от 26 тысяч рублей в один конец.

В два раза чаще туристы стали запрашивать Тунис. Туда пока также можно добраться лишь со стыковкой (прямые перелеты ожидаются во второй половине апреля), заплатив от 40 тысяч рублей.

В Египет, поиски авиабилетов в который также увеличились вдвое, можно улететь за 18 тысяч рублей. В недавно открывшийся Кипр — за 35 тысяч, а в ОАЭ — за 23 тысячи.
В открытую для туристов Грузию, прямых рейсов нет, а перелет с пересадкой в Европе (Варшава, Рига), стоит от 17 тысяч рублей. В Сербию и Хорватию — от 15 тысяч (есть прямые рейсы из Москвы), в Черногорию — почти в два раза дороже. Можно отправиться и в Марокко, заплатив, за билет от 22 тысяч рублей.
Путевки на Кубу и Мальдивы предлагают многие туроператоры, если брать отдельно перелет, то он обойдется в 62 и 23 тысячи рублей соответственно.

Интерес ко всем этим направлениям после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией вырос более чем в полтора раза. При этом, по данным сервиса, россияне рассматривают возможность попасть в Турцию через Белоруссию. Число запросов билетов Минск — Анталья и Минск — Стамбул выросло на 79 и 65 процентов соответственно.

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