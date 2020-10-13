Эксперты узнали, что больше всего стали ценить россияне на самоизоляции

ВЦИОМ: россияне за время самоизоляции больше всего стали ценить здоровье свое и близких.

Большинство россиян в период самоизоляции и ограничительных мер больше всего стали ценить свое здоровье, а также здоровье близких. Вторыми по значимости стали взаимоотношения с близкими родственниками, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра в среду. Об этом сообщает ТАСС.

"Главной ценностью у россиян стало свое здоровье и здоровье родных (18%). На втором месте по ценности - отношения с семьей и родственниками (12%)", - говорится в исследовании.

Наличие работы и возможность контактировать с другими людьми стал больше ценить каждый десятый респондент.

Россиян также попросили указать самые важные стороны их жизни в целом. Большинство респондентов назвали самыми ценными здоровье семьи и безопасность близких - так ответили по 99% опрошенных. На третьем месте по важности у россиян оказалось материальное благополучие семьи (96% респондентов).

"Также в топ-8 важных сфер жизни вошли: экология в месте проживания (95%), социальная инфраструктура в их населенном пункте (95%), наличие возможности общаться с друзьями и близкими (95%), а также экономическая и политическая обстановка в стране в целом (91%)", - также отмечается в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.