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Новости. Общество
18:20, 02 Июля 2018
фото: Кирилл Бородин

Экстремалы проехали около 100 километров на квадроциклах по Карелии

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Экстремалы из подмосковного Подольска преодолели около 100 километров на квадроциклах по республике в ходе экспедиции "Загадочная Карелия", сообщил организатор экспедиции, руководитель клуба Bizon Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники Bizon неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. В нынешнем году экстремалы отправились в экспедицию "Загадочная Карелия". Из Подольска они стартовали поочередно в конце июня и до республики добирались на автомобилях, а 1 июля из города Питкяранта они вышли на маршрут.

"Вчера (1 июля - ред.) мы отправились по маршруту нашей экспедиции и посетили одну из первых точек - водопад Белые мосты. Погода радовала и, несмотря на первые, появившиеся в дороге сложности, мы преодолели, как и планировали, около 100 километров. Сегодня мы продолжили наш путь. Уже завтра мы планируем взобраться на квадроциклах на гору Воттоваара", - сказал Бородин.

Ночь с воскресенья на понедельник экстремалы провели на берегу озера и ночевали в палатках. Всего в экспедиции принимают участие 15 человек и 9 квадроциклов, пишет РИАМО.

 

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