Экстренная служба Петрозаводска предупредила об идущем на город ливне

Сильный ливень ожидается в среду в Петрозаводске, центральных и южных районах Карелии.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города со ссылкой на данные Карельского гидрометцентра.

«Предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении… Утром и днем 15 июня 2022 года по южным и центральным районам ночью 16.06 по северным районам республики ожидается местами сильный дождь. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский ГО», - говорится в сообщении ЕДДС.