Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)

На сборный пункт военкомата в Петрозаводске приехали все экстренные службы.

Как сообщает телеграм-канал министра здравоохранения Карелии «Антидот Охлопкова», в понедельник, 17 октября, в 22.40 поступил экстренный вызов скорой помощи с номера «112» на адрес: улица Лизы Чайкиной, 17, где расположен сборный пункт военкомата.

Как стало известно «Столице на Онего», экстренные службы были подняты по тревоге в связи с сообщением о взрывном устройстве.

Также поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета и по адресу: улица Антикайнена, 19, где расположен непосредственно сам военкомат Карелии.

На месте происшествия работает скорая и полиция.