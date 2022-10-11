Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)

На сборный пункт военкомата в Петрозаводске приехали все экстренные службы.
Как сообщает телеграм-канал министра здравоохранения Карелии «Антидот Охлопкова», в понедельник, 17 октября, в 22.40 поступил экстренный вызов скорой помощи с номера «112» на адрес: улица Лизы Чайкиной, 17, где расположен сборный пункт военкомата.
Как стало известно «Столице на Онего», экстренные службы были подняты по тревоге в связи с сообщением о взрывном устройстве.
Также поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета и по адресу: улица Антикайнена, 19, где расположен непосредственно сам военкомат Карелии.
На месте происшествия работает скорая и полиция.
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