Экзамен на права по-новому: никаких сюрпризов

Уже вторую неделю продолжается эксперимент петрозаводской ГИБДД по сдаче экзаменов на права на машинах госавтоинспекции.

И если раньше речь шла о тотальной схеме, где автошколы не фигурировали вообще, то с понедельника ситуация изменилась.

Теперь те, кто сдает экзамен в первый раз (т. н. "первичники"), могут делать это на машинах автошколы (добровольно). Те же, кто экзамен "завалил" и идёт сдавать повторно (т. н. "повторники"), – делают это строго на машинах ГИБДД (ВАЗ-2110 – она же "десятка").

Каковы же результаты сдачи 12 ноября 2018 г.?

В автошколе "Престиж" на машинах школы сдавало 9 "первичников", из них справились с заданием 5 человек, или приблизительно 56%. Это очень достойный результат, так как по статистике за 2017 г. в России данный показатель находится всего лишь на уровне 40%.

Кстати, единственным кандидатом в водители, который умудрился сдать экзамен на "полицейских" десятках в пятницу, 9 ноября, была именно ученица "Престижа" (инструктор – Татьяна Павлова)

А как обстояло дело в "группе смерти" (позволим себе этот удачный спортивный термин) 12 ноября?

На "десятках" экзамен должны были сдавать 10 человек. Из них 5 отказались и написали заявления на имя начальника УГИБДД МВД по РК Андрея Червочкина с просьбой разрешить им сдавать экзамен на машинах автошколы. И это несмотря на то, что экзамен на "десятках" – бесплатный.

Из оставшейся "пятерки отважных" экзамен сдал только 1 человек. И вряд ли этот пример можно считать очень оптимистичным, ведь сдавший был уже довольно опытным водителем, долгое время водившим машину без прав.

Таким образом, уже можно делать первые выводы.

Несмотря на страшилки, рассказываемые о неудовлетворительном качестве обучения в автошколе "Престиж", данный факт опровергнут объективно. Во-первых, процент сдачи с первого раза даже выше, чем в среднем по стране, во-вторых, ученики данной автошколы вместо того, чтобы бегом бежать в сторону "халявных" автомобилей ГИБДД, упорно хотят сдавать на автомобилях "Престижа".

Вообще, ситуация при которой граждане могут сами выбирать, как им сдавать экзамен, с автошколой или на "десятке", видится наиболее здравой.

Наблюдаем за развитием событий.

На правах рекламы