Экзамены английского языка IELTS отменены в России

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России.

Об этом стало известно изданию «КоммерсантЪ». Те, кто планировал сдавать тест, предупредили об отмене экзаменационных сессий «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после начала военной операции России на Украине.

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме IELTS (копия есть у «Ъ»).

Компания предлагает оперативно перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. В противном случае деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.

«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — добавили в компании.

Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. После этого Запад ввел против Москвы жесткие экономические санкции. Иностранные компании начали массово покидать российский рынок. В частности, американская образовательная платформа Coursera и британская Pearson ограничили доступ к курсам для пользователей из России.