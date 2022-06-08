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Электричество отключат в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
06:50, 09 Июня 2022
фото: © pixabay.com / Pavlofox

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В микрорайоне Соломенное в пятницу на несколько часов отключат свет.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» запланировало замену опор на линии воздушной электропередачи. Для производства таких работ необходимо отключение фидера Ф 8/51, сообщается в паблике компании.

Таким образом, 9 июня с 9.00 до 16.00 часов будут производиться кратковременные ограничения от электрической энергии потребителей, проживающих по улицам: Анны Романовой, Логмозерская, Рабочая, Борнаволокская, Любы Тумановой, Алексеевская, Ряпушковая, пр. Камышовый, наб. Логмозерская, пр. Тихий, пр. Юхновский, пр. Рыбацкий, пр. Камышовый, пр. Гапнаволокский, пр. Светичский.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, жители Древлянки в Петрозаводске останутся без света в пятницу.

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