Жители Древлянки в Петрозаводске останутся без света в пятницу

На одной из улиц микрорайона Древлянки отключат электричество из-за ремонтных работ.

В пятницу, 10 июня, в микрорайоне Древлянка на электросетевом оборудовании АО «ОРЭС-Петрозаводск» запланированы работы по улучшению качества электроснабжения, сообщается в паблике компании.

Так, на ТП-462 произведут замену оборудования и перераспределят нагрузку сетей. В связи с этим, электроснабжение потребителей, проживающих в домах по 8-му Лучевому проезду, будет ограничено с 8.00 до 15.00 часов.

Энергетики приносят горожанам извинения за временные неудобства.