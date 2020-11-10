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Электронная трудовая книжка в России станет полным аналогом бумажной

Новости. Экономика
21:05, 10 Ноября 2020
фото: © Depositphotos / V.Anisimov
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Федеральное правительство предложило поправки в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, расширяющий формат электронной трудовой книжки. С 2021 года по желанию работников в нее будут включены записи о трудовом стаже за все предыдущие периоды. 

Как отметили в федеральном правительстве, гражданину достаточно будет обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, и все записи о трудовом стаже перенесут в электронный вид. Таким образом, электронная форма трудовой книжки станет почти полным аналогом бумажной. В ней также будет информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

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