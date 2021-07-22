Электронный медосмотр в Карелии можно пройти за одну минуту

На горном комбинате в Карелии тестируют электронную систему медосмотров, сообщила пресс-служба АО «Карельский окатыш».

На «Карельском окатыше» тестируют электронную систему медицинских осмотров. Она измеряет температуру тела, давление, исследует наличие алкоголя и наркотиков в организме.

Диагностический комплекс позволит проходить медосмотры более тщательно, вся процедура занимает не более минуты. Сначала сотрудник проходит авторизацию в системе, далее на экране выводятся все пошаговые действия. Для измерения давления нужно поместить руку в специальную манжету, а температуру тела определяет инфракрасный бесконтактный термометр. Далее следует алкотестирование и пупиллометрия, то есть измерение реакции зрачка для определения содержания в организме наркотических веществ. После того, как аппарат выполнит все измерения, сотрудник ставит личную подпись на сенсорном экране и завершает осмотр. Полная информация о нем поступает на компьютер медицинскому работнику.

Система не даст допуск к работе, если у человека пониженное или повышенное артериальное давление, учащенный пульс и другие отклонения от плановых показателей. В этом случае сотрудник направляется к медикам для дальнейшего обследования.

«Новое оборудование установлено пока в одном здравпункте, оно тестируется водителями большегрузной техники. В этом году планируем приобрести четыре таких аппарата, в следующем — еще 10 комплексов для оснащения всех здравпунктов комбината», — комментирует начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии «Карельского окатыша» Юлия Откидычева.