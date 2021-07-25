Электроснабжение деревни в Олонецком районе Карелии стало надежнее

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» отремонтировал линию электропередачи в деревне Большие Горы.

Большие Горы — одна из старейших карельских деревень с почти полувековой историей. В старых документах называли ее Сельцо на горах. Люди северного края поселились хоть чуть-чуть да ближе к солнцу. Здесь до сих пор хранят традиции карельского народа, говорят на родном языке.

Карельский филиал повысил надежность электроснабжения жителей небольшой деревни. На линии электропередачи 0,4 кВ заменили 17 опор и 75 изоляторов.