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Электроснабжение деревни в Олонецком районе Карелии стало надежнее

Новости. Экономика
11:32, 26 Июля 2021
фото: © Андрей Василисков

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» отремонтировал линию электропередачи в деревне Большие Горы.

Большие Горы — одна из старейших карельских деревень с почти полувековой историей. В старых документах называли ее Сельцо на горах. Люди северного края поселились хоть чуть-чуть да ближе к солнцу. Здесь до сих пор хранят традиции карельского народа, говорят на родном языке.

Карельский филиал повысил надежность электроснабжения жителей небольшой деревни. На линии электропередачи 0,4 кВ заменили 17 опор и 75 изоляторов.

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