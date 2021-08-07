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Элементы выхлопной системы автомобиля

Новости. Экономика
08:50, 09 Августа 2021

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Достаточно важной системой автомобиля считается выхлопная система, используемая для отвода продуктов сгорания КС.

Также с её помощью снижается шумность выхлопа мотора. Особое внимание этой системе уделяется при проведении тюнинга. Правильный выхлоп оказывает влияние на работу мотора. На сайте https://catanet.ru/ можно выбрать и приобрести разные элементы для систем отвода газов, как для ремонта, так и тюнинга авто.

Назначение автовыхлопа

При работе ДВС осуществляется сгорание смеси, которое сопровождается сильным звуком. Используя глушитель и прочие элементы, осуществляется гашение такие колебаний. Отсутствие системы выхлопа сделало бы невыносимым работу даже самого современного мотора. Она делает следующее: выводит из мотора продукты горения; уменьшает степень их токсичности; исключает проникновение газов в салон авто.

Катализатор

При помощи данного компонента уменьшается токсичность выхлопа. Осуществляется это за счет преобразования токсичных элементов в безвредные частицы. В плане работы нейтрализаторы бывают окислительными либо восстанавливающими. В обоих случая деталь выполнена из керамики, имеет вид сот со специальным защитным покрытием.

Гофра

Еще один достаточно важный элемент выхлопа. С его помощью выполняется гашение колебательных и вибрационных воздействий, возникающих между элементами выхлопа. Таким образом, наблюдается равномерное поступление газов из мотора. Открытие выпускных клапанов формирует сильный поток, который завершается при закрытии. От количества цилиндров зависит сила таких колебаний.

Сажевый фильтр

Этот элемент обычно входит в конфигурацию выхлопа дизельного мотора, выступая в качестве дополнения к катализатору. Основой является ячеистая матрица с многочисленными каналами. Работает такой фильтр в несколько стадий. Сначала выполняется фильтрация, а затем регенерация сажи. В итоге выходящий из трубы газ почти не содержит вредных компонентов.

Почему полезно улучшение выхлопа для авто?

Тюнинг, выполняемый профессионалами с использованием качественных элементов, приведет к повышению основных характеристик двигателя. Сюда можно отнести не только экологичность выхлопа, но и улучшение мощностных показателей. Очень часто на авто устанавливается прямоток, позволяющий повысить эффективность работы агрегата.

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