Елена Летучая в откровенном купальнике показала фигуру

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Елена Летучая устроила себе каникулы в Швейцарии. Телеведущая поделилась с поклонниками смелым кадром.
На фото Елена спускается в открытый подогреваемый бассейн в черном монокини. Откровенные вырезы по бокам и глубокое декольте подчеркнули стройную фигуру бывшей ведущей шоу "Ревизорро", пишет Cosmopolitan.
"Утренние процедуры", – подписала снимок Летучая. Она не испугалась позироватьв купальнике на холоде – во время фотосессии шел снег.
Елена отдыхает в Швейцарии вместе с мужем, 42-летним бизнесменом Юрием Анашенковым. Пара часто делится романтичными фотографиями в соцсетях.
Летучая и Анашенков поженились в 2016 году в Греции.
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