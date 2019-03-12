Елена Летучая в откровенном купальнике показала фигуру

Елена Летучая устроила себе каникулы в Швейцарии. Телеведущая поделилась с поклонниками смелым кадром.

На фото Елена спускается в открытый подогреваемый бассейн в черном монокини. Откровенные вырезы по бокам и глубокое декольте подчеркнули стройную фигуру бывшей ведущей шоу "Ревизорро", пишет Cosmopolitan.

"Утренние процедуры", – подписала снимок Летучая. Она не испугалась позироватьв купальнике на холоде – во время фотосессии шел снег.



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Елена отдыхает в Швейцарии вместе с мужем, 42-летним бизнесменом Юрием Анашенковым. Пара часто делится романтичными фотографиями в соцсетях.

Летучая и Анашенков поженились в 2016 году в Греции.