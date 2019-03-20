Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:44, 20 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Елена Пальцева: "Дела о "неуважении к власти" могут появиться к концу следующей недели"

Загрузка...

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров считает, что "на карандаше" органов власти уже есть сетевые ресурсы, на которых новые федеральные законы будут применены в первую очередь.

Власть станет глушить в сети неудобные для нее общественные дискуссии. Такое мнение высказала руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елена Пальцева, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" новые федеральные законы, которые предусматривает блокировку сетевых материалов, выражающих в неприличной форме "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", а также административную ответственность за публикацию таких материалов.

"Теоретически такие дела могут появиться уже в конце следующей недели. По общим правилам, закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Как только истекут эти десять дней, появятся основания для применения этого закона. Причем, я отмечу, что этот закон может быть применен и к тем публикациям, и к тем карикатурам, которые на сегодняшний день уже размещены в Интернете и не удалены. Это длящийся состав правонарушения, и срок давности привлечения к ответственности за него наступает с момента обнаружения. Я более чем уверена, что на карандаше органов власти уже есть сетевые ресурсы, на которых этот закон будет применен в первую очередь", - сказала Елена Пальцева.

Читайте подробнее в статье "Под ответственность попадают все"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-03-20 16:54:15
Демократия, однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

Сегодня 16:21
Обществоведение
"Под ответственность попадают все"
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
Сегодня 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
18.03.2019 16:38
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»