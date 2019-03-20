Елена Пальцева: "Дела о "неуважении к власти" могут появиться к концу следующей недели"

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров считает, что "на карандаше" органов власти уже есть сетевые ресурсы, на которых новые федеральные законы будут применены в первую очередь.

Власть станет глушить в сети неудобные для нее общественные дискуссии. Такое мнение высказала руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елена Пальцева, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" новые федеральные законы, которые предусматривает блокировку сетевых материалов, выражающих в неприличной форме "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", а также административную ответственность за публикацию таких материалов.

"Теоретически такие дела могут появиться уже в конце следующей недели. По общим правилам, закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Как только истекут эти десять дней, появятся основания для применения этого закона. Причем, я отмечу, что этот закон может быть применен и к тем публикациям, и к тем карикатурам, которые на сегодняшний день уже размещены в Интернете и не удалены. Это длящийся состав правонарушения, и срок давности привлечения к ответственности за него наступает с момента обнаружения. Я более чем уверена, что на карандаше органов власти уже есть сетевые ресурсы, на которых этот закон будет применен в первую очередь", - сказала Елена Пальцева.

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