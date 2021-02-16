Элиссан Шандалович: Карелия получит более 400 млн рублей для обеспечения стабильной работы больниц и поликлиник

В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия из федерального бюджета дополнительно поступят 405 млн рублей.

Такого решения помогли добиться депутаты Законодательного собрания.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса объемы медицинской помощи в медучреждениях республики оказались значительно выше, чем было запланировано. Недофинансирование медучреждений страховыми компаниями составило порядка 500 млн рублей. В результате карельские больницы и поликлиники оказались на грани финансового кризиса.

"Несмотря на все сложности, вместе с правительством Карелии нам удалось найти в местном бюджете 100 млн рублей. Это позволило в определенной мере поддержать медицинские организации", - сказал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Понимая серьезность ситуации, депутаты Законодательного собрания Карелии неоднократно обращались в федеральный центр с просьбой выделить дополнительные средства больницам и поликлиникам, работающим по ОМС. В аналогичной ситуации оказались многие регионы страны, поэтому карельских депутатов активно поддержали коллеги из других региональных парламентов.

В результате депутатам Заксобрания удалось добиться положительного решения. На дополнительное финансирование больниц и поликлиник фондам ОМС в регионах из федерального бюджета будет выделено 25,4 млрд рублей.

"Это очень справедливое решение федерального центра и общий успех жителей Карелии. Дополнительные средства в размере более 400 млн рублей, безусловно, помогут нашим медучреждениям работать стабильно, а значит, вовремя и качественно лечить людей. Мы рады, что благодаря настойчивости карельских парламентариев помощь получат и другие регионы", - подчеркнул Элиссан Шандалович.