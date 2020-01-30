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Элиссан Шандалович: Наведение порядка в сфере госимущества находится на особом контроле

Новости. Политика
18:11, 30 Января 2020
фото: Законодательное собрание Карелии
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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в заседании правительства республики.

На нем, в частности, обсуждались итоги работы по инвентаризации руинированных, бесхозяйных и аварийных объектов в республике.

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин проинформировал, что по поручению главы республики в 2019 году проведена инвентаризация государственного имущества. Всего было обследовано 583 объекта, по каждому составлена техническая документация. Принято решение исключить из состава казны республики строения, которые, в частности, подлежат сносу или уже разрушены. Кроме этого, в муниципальных районах выявлено более 380 неэксплуатируемых, ветхих и аварийных объектов. Создание технической документации для их сноса потребует 5,3 млн рублей.

В ходе заседания спикер карельского парламента поблагодарил министерство имущественных и земельных отношений за масштабную инвентаризационную работу и поинтересовался, какие средства необходимы для демонтажа разрушенных строений, чтобы они не портили вид населенных пунктов, не представляли опасности для граждан. Сергей Щебекин пояснил, что финансовая потребность станет известна после создания проектно-сметной документации.

"Законодательное собрание Карелии готово принимать решения о выделении средств на снос неликвидного государственного имущества, - отметил Элиссан Шандалович. - Наведение порядка в сфере госимущества находится на особом контроле".

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, объекты и освобождаемые под ними участки необходимо использовать под индивидуальную жилищную застройку, строительство многоквартирных домов, для развития бизнеса и реализацию инвестпроектов.

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