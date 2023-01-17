Элиссан Шандалович: «Обеспечить сотовой связью и телесигналом все приграничные деревни и поселки Карелии»

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, а также парламентарии Лиминчук, Кузичева и Тишкова обратились в правительство РФ с инициативой обеспечить устойчивой сотовой связью приграничные территории Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсети руководитель карельского парламента Элиссан Шандалович, в адрес заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева парламент Карелии подготовил обращение с инициативой обеспечить сотовой связью и телесигналом все приграничные деревни и поселки Карелии в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

По словам председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича, сегодня вне зоны устойчивого сигнала мобильной связи в нашей республике насчитывается 37 приграничных населенных пунктов, еще 34 — за пределами зоны уверенного приема сигнала цифрового ТВ.

«С учетом складывающейся геополитической ситуации для Карелии, которая имеет самую протяженную в России границу с Евросоюзом, вопрос доступа граждан к современным технологиям связи на приграничных территориях — принципиальный. Живущие рядом с финской границей люди должны иметь возможность выходить в Интернет, пользоваться услугами сотовой связи, смотреть российское телевидение», — считает Шандалович.

Авторами обращения выступили: Элиссан Шандалович, Леонид Лиминчук, Ирина Кузичева, Татьяна Тишкова.

Данную инициативу планируется рассмотреть на профильном парламентском комитете и на заседании Заксобрания Карелии, отмечается на странице спикера ЗС.