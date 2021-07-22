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Элиссан Шандалович побывал в Сегежском районе, где недавно был крупный лесной пожар

Новости. Политика
20:30, 26 Июля 2021
фото: Элиссан Шандалович / ВК

В преддверии внеочередного заседания Заксобрания спикер парламента Элиссан Шандалович вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым побывали в Сегежском районе, где недавно бушевал крупный пожар.

Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Элиссан Шандалович, в огне могли оказаться находящиеся вблизи населенные пункты и дачные кооперативы, где проживает много людей.

«На месте пообщались с жителями дачного поселка „Медвежье“, которые рассказали, что пожарные по сути дела спасли их кооператив. Очень помог в тушении огня Сегежский ЦБК, который выделил технику. Сейчас местные жители патрулируют территорию, следят за тем, чтобы не было новых очагов возгорания. Поселок спасен, никто не пострадал, люди спокойны — это самое главное», — отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, ситуацию с лесными пожарами в Карелии депутаты обязательно обсудят на заседании парламента, где примут изменения в бюджет. На борьбу с пожарами республике срочно нужны дополнительные средства.

«Будем увеличивать резервный фонд правительства Карелии. Нужно также предусмотреть расходы на покупку новых пожарных машин, аварийно-спасательного инструмента, пожарных рукавов, дыхательных аппаратов и другого оборудования, чтобы эффективней бороться с огнем», — написал Элиссан Шандалович.

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