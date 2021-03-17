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Элиссан Шандалович предложил детально рассмотреть на профильном комитете вопрос о строительстве ФОКа в Медвежьегорске

Новости. Общество
12:32, 18 Марта 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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На завершение строительства объекта дополнительно планируется выделить порядка 50 млн рублей.

Элиссан Шандалович предложил детально рассмотреть на профильном комитете вопрос о строительстве ФОКа в Медвежьегорске: "Стройка ФОКа затянулась, она вызывает вопросы, в том числе у жителей района. Готовность объекта достаточно высокая. Это социальный объект и ,конечно, завершение его логично, это нужно всем жителям Медвежьегорского района. Я сам лично выезжал на эту стройку. К сожалению, по неким причинам нам не очень везло с подрядчиками, которые выполняли работы. Я очень надеюсь, что сейчас придут нормальные исполнители, и этот важный объект удастся завершить".

Отметим, что на завершение строительства объекта дополнительно планируется выделить порядка 50 млн рублей. Соответствующее решение должно быть принято на сегодняшнем заседании парламента.

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