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Элиссан Шандалович принял участие в акции по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора

Новости. Общество
16:46, 15 Июня 2021

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович 15 июня на Станции переливания крови республики присоединился к акции по сдаче крови, которая приурочена к Всемирному дню донора.

«Являюсь донором крови уже много лет. Кто работал в больнице, тот не понаслышке знает, что такое нехватка донорской крови, когда от этого зависит жизнь пациента. Переливание компонентов крови ежегодно спасает миллионы людей. В этом нуждаются пациенты с различными заболеваниями крови, при операциях, травмах, при экстренной помощи после техногенных катастроф. Поэтому считаю, что тот, кто принял решение стать донором, сделал правильно. Донация (кстати, от латинского donare — „дарить“) — процедура абсолютно простая и даже полезная, так как стимулирует иммунные силы организма, производство организмом крови. На самом деле, таким образом, мы можем даже улучшить свое физическое состояние», — написал в социальной сети «ВКонтакте» Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также поздравил всех, кто участвует в донации крови, с отмечаемым 14 июня Всемирным днем донора. «Кровь — это самый драгоценный подарок, который может сделать человек!» — отметил председатель Законодательного Собрания.

Главный врач республиканской станция переливания крови Карелии Ирина Пушкарева сообщила, что учреждение приглашает доноров и тех, кто впервые хочет сдать кровь, в будние дни с 08.00 до 14.00. В честь Всемирного дня донора ее можно будет сдать и в субботу, 19 июня, с 08.00 до 12.00.

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