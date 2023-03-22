Элиссан Шандалович принял участие в совещании под председательством Вячеслава Володина

Сегодня спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел онлайн-совещание с руководителями законодательных органов власти субъектов.

В совщании принял участие председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Как сообщил парламентарий на своей странице в соцсети, Вячеслав Володин рассказал об отчете правительства России, который будет представлен завтра, возобновлении онлайн-трансляции пленарных заседаний и запуске новых форматов работы Госдумы. Среди них - участие региональных законодателей в обсуждении ключевых вопросов, рассматриваемых на пленарных заседаниях Государственной Думы, заседаниях профильных комитетов, «правительственных часах», отчетах правительства и др.





«Поддерживаю инициативу Вячеслава Викторовича Володина. Режим прямого диалога позволит укрепить взаимодействие Госдумы и регионов, оперативно обозначить свою точку зрения еще в процессе обсуждения федеральных законопроектов и повысить качество принимаемых решений», - отметил Элиссан Шандалович.