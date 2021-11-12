Элиссан Шандалович рассказал, будет ли выходным днем 31 декабря

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович напомнил, что 31 декабря объявлено выходным днем.

Карелия вошла в число регионов, которые первыми поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом Элиссан Шандалович рассказал на своей странице в соцсети.

«Друзья, приближаются новогодние праздники, поэтому напомню, что 31 декабря — выходной день. Напомню также, что в 2020 году Карелия стала одним из первых регионов, которая предложила сделать последний день уходящего года выходным. Инициативу охотно поддержали, в том числе предприниматели, у которых, как и ожидалось, благодаря объявленному выходному в канун Нового года продажи только увеличились. С этого же года такое решение принято на федеральном уровне. 31 декабря — отныне по всей стране выходной!», — заявил Шандалович.

Напомним, год назад спикер карельского парламента Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря выходным днем. Как пояснял спикер парламента республики, благодаря выходному дню в канун Нового года у людей появится больше времени на подготовку. Инициативу Шандаловича сделать выходным днём 31 декабря поддержал глава республики Артур Парфенчиков.