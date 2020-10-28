Элиссан Шандалович: С 2021 года в Карелии предлагается ввести новый механизм господдержки больных диабетом

В парламент Карелии внесен проект закона, который предусматривает возмещение с 2021 года больным сахарным диабетом детям, студентам и беременным женщинам 50% затрат на сенсоры к инсулиновым помпам.

Авторами законопроекта выступили спикер парламента Элиссан Шандалович, первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Леонид Лиминчук.

В настоящее время республиканским законодательством предусмотрено, что отдельные категории граждан, имеющие диагноз "сахарный диабет", за счет бюджета Карелии обеспечиваются инсулиновыми помпами.

Как отметил Элиссан Шандалович, ранее в Законодательное собрание обращались больные сахарным диабетом с жалобами на то, что сенсоры для круглосуточного мониторинга уровня глюкозы в крови приходится покупать за свой счет. Средняя стоимость одного такого датчика составляет 3,5 тыс. рублей. Его можно использовать в течение недели, на месяц в среднем необходимо 4 сенсора. Расходы на датчики в год для больного составляют порядка 170 тыс. рублей. В парламенте по данному вопросу под руководством председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексея Хейфеца совместно с органами исполнительной власти республики была проведена серьезная работа.

"В итоге мы вышли с инициативой, которая позволит сократить затраты больных диабетом на расходные материалы. Предлагается с 2021 года за счет бюджетных средств компенсировать 50% стоимости сенсоров к инсулиновым помпам для детей, студентов очных форм обучения до 23 лет, женщин в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка. По предварительным расчётам на это потребуется порядка 2,5 млн рублей в год. Мы сознательно идем на дополнительные расходы бюджета, потому что понимаем, насколько важно помочь таким людям", - сказал Элиссан Шандалович.

Использование инсулиновой помпы вместе с системой непрерывного мониторинга уровня глюкозы, в первую очередь детьми с высокой чувствительностью к инсулину, позволяет снизить риск развития гипогликемии на 30%. Данный режим инсулинотерапии предоставляет большую свободу выбора физической активности; упрощает контроль над течением диабета лицам, активно занимающимся спортом.

Изменения в Закон Республики Карелия "Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом" парламентарии рассмотрят на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике.