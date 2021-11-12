Элиссан Шандалович: «„Северные надбавки“ — это наше всё»

Жители Карелии продолжат получать северные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Как написал парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте», все льготы сохранятся в полном объеме, в том числе дополнительные дни к отпуску.



«Друзья, печально, когда за громкими заголовками стоит неточная, а в сегодняшнем случае неполно изложенная информация, способная мгновенно породить всевозможные домыслы и тем самым переполошить всю Карелию», — отметил Элиссан Шандалович.



Парламентарий пояснил, что в правительстве России ожидает подписания новый документ, в котором учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера, Республики Карелия в прежнем составе, «в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях», — говорится в проекте постановления. Отмена с 1 января 2022 года действующего документа «о северах» логична, поскольку издавался он еще при СССР. С тех пор в него было внесено огромное количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов России. Именно поэтому нормативные акты необходимо актуализировать.



«Что касается „северных“, повторюсь, что в наших суровых климатических условиях „северные надбавки“ — это наше всё! Если их отменить, будет непросто привлекать и сохранять специалистов. Без квалифицированных кадров развивать экономику станет невозможно. А ведь Карелия — это северный форпост нашей страны, и я уверен, что все это хорошо понимают», — подчеркнул Элиссан Шандалович.