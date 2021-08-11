Элиссан Шандалович: В каждой ЦРБ должны появиться койки для реабилитации пациентов

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и Первый вице-спикер Ольга Шмаеник обсудили в Пряжинской ЦРБ вопросы реабилитации пациентов, перенесших, в том числе коронавирусную инфекцию.

В больнице работает единственное в республике реабилитационное отделение. Оно рассчитано на 52 пациента. С февраля 2021 года, когда подразделение ЦРБ открылось после простоя из-за коронавирусных ограничений, восстановление прошли 424 пациента, часть из них после COVID-19. Как рассказали парламентариям главный врач Валентина Рябова и руководитель отделения Ольга Доршакова, первый этап реабилитации больных после коронавирусной инфекции начинается в красной зоне с применением дыхательных тренажеров. Далее ими занимается мультидисциплинарная бригада, в которую входят лечащий врач, невролог, логопед, психолог и другие специалисты. Для каждого пациента составляется индивидуальный план. Элиссан Шандалович отметил, что Пряжинская ЦРБ имеет хороший опыт реабилитации пациентов.

Спикер Законодательного Собрания также сказал, что в парламенте Карелии создана рабочая группа, которая совместно с учеными ПетрГУ и профильными ведомствами занимается разработкой комплексной программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Она разрабатывается совместно с учеными Петрозаводского государственного университета, профильными министерствами и будет включать медицинскую, социальную, психологическую и физическую реабилитацию. Представители ЦРБ отметили значимость такой программы, так как потребность в реабилитации растет.





«Такое важное направление, как реабилитация, необходимо распространить на всю республику. В каждой центральной районной больнице должны появиться реабилитационные койки. От того, насколько качественно проведена реабилитация, зависит дальнейшая жизнь пациента», — отметил Председатель парламента.





По словам Первого вице-спикера Законодательного Собрания Карелии Ольги Шмаеник, парламентарии вместе с органами исполнительной власти республики проработают вопрос обновления оборудования для отделения реабилитации Пряжинской ЦРБ.