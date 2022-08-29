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Элиссан Шандалович в Медвежьегорске проголосовал на выборах Главы Карелии

Новости. Общество
15:12, 09 Сентября 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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На избирательный участок Председатель Законодательного Собрания Карелии пришел вместе со своими родителями — Владимиром Михайловичем и Раисой Семеновной.

В Карелии сегодня, 9 сентября, началось трехдневное голосование. Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович на избирательном участке в родном Медвежьегорске проголосовал на выборах Главы республики.

«Мне, как и всем вам, уважаемые земляки, очень дорога наша республика. Поэтому я здесь и прошу вас не только как Председатель Законодательного Собрания, а как простой житель Карелии, который вырос здесь, учился, работал в районной больнице Медвежьегорска, прийти на избирательные участки и проголосовать!» — отметил Элиссан Шандалович.

«Республика Карелия на протяжении последних пяти лет была в фокусе внимания федеральных властей. Собственно говоря, и восстановление промышленности, развитие туризма, развитие инфраструктуры, дорожной сети, существенное улучшение транспортной доступности сделали Карелию привлекательным регионом. За последние пять лет мы совершили большой шаг вперед. И в следующую пятилетку, я уверен, мы сделаем еще больше серьезных шагов в развитии нашей республики», — подчеркнул спикер Законодательного Собрания.

Напомним, 9, 10 и 11 сентября в регионе проходят выборы Главы Республики Карелия и представителей местных органов власти. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

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