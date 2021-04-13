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Элиссан Шандалович вошел в топ-10 федерального рейтинга глав региональных парламентов

Новости. Общество
17:57, 14 Апреля 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович в рейтинге «Медиалогии» за март занял 7 место из 85, опередив председателя Московской городской Думы Андрея Шапошникова.

Поводом для такой оценки послужили сообщения СМИ об участии Элиссана Шандаловича в добровольческой деятельности в качестве врача-волонтера в Медвежьегорской ЦРБ, предложение о разработке республиканской программы комплексной реабилитации больных, перенесших Covid-19, начало работы над законопроектом о детях войны и ряд других социально значимых для Карелии инициатив.

Рейтинг цитируемости построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 62 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: март 2021 года.

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