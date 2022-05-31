Элиссану Шандаловичу поступило письмо парламента Тывы с благодарностью пожарным Карелии

Парламент Республики Тыва поблагодарил сотрудников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов за помощь в ликвидации лесных пожаров.

Как отмечается в письме Председателя Верховного Хурала Республики Тыва Кан-Оолы Даваа спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу, во многом благодаря высокому профессионализму, ответственности, отзывчивости и неравнодушию работников Карельской лесоохраны, Тыве удалось в кратчайшие сроки ликвидировать лесные пожары и не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним, в мае огнеборцы АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» помогали тушить возгорания в Курганской области и Республике Тыва.