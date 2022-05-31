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Элиссану Шандаловичу поступило письмо парламента Тывы с благодарностью пожарным Карелии

Новости. Общество
14:59, 07 Июня 2022
фото: © Минприроды Карелии

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Парламент Республики Тыва поблагодарил сотрудников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов за помощь в ликвидации лесных пожаров.

Как отмечается в письме Председателя Верховного Хурала Республики Тыва Кан-Оолы Даваа спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу, во многом благодаря высокому профессионализму, ответственности, отзывчивости и неравнодушию работников Карельской лесоохраны, Тыве удалось в кратчайшие сроки ликвидировать лесные пожары и не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним, в мае огнеборцы АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» помогали тушить возгорания в Курганской области и Республике Тыва.

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