Элитная турбаза с яхтклубом в Карелии построила инфраструктуру за счет бюджета

Элитный гостиничный комплекс "Онего Холидей" на берегу Онежского озера в Карелии построил инфраструктуру для яхт-клуба стоимостью 174, 5 млн рублей за счет бюджета.

Об этом сообщил замминистра экономического развития республики Александр Ломако на совещании правительства, посвященного социально-экономическому развитию Прионежского района.

По его словам, бюджетные деньги в размере 174, 5 млн рублей были выделены в рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма.

"Осуществлено строительство причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянной бухте…Буквально с начала 2021 года выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сказал Ломако.

Подробнее об этом гостиничном комплексе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".