Новогоднюю елку на Онежской набережной украсят авторскими игрушками

В петрозаводском доме культуры стартовал конкурс ёлочных игрушек «Новогодняя сказка», рассказали в администрации города.

Лучшую игрушку для праздничной елки выберут в Доме культуры Петрозаводска. В этом году тема конкурса – «Легенды Карелии». Об этом рассказали в сообществе городской администрации.

Самые запоминающиеся работы украсят новогоднюю елку на Онежской набережной.

В конкурсе могут участвовать все желающие как индивидуально, так и в группах. Участвовать индивидуально можно с 12 лет, в составе коллектива или семейной команды – с 5 лет.

Готовые игрушки необходимо представить до 15 декабря. Подробны условия ищите в положении конкурса.

Победителей наградят под елкой на проспекте Ленина 23 декабря в 17.00.

«В игрушке может быть отображена строгая и величественная красота северной природы, герои карельских сказок, легенд, эпоса «Калевала», наши карельские узоры, вышивка, традиционные ремесла, символы, бренды и многое другое! Вспомните все то, что отличает наш край от других!», – предлагают организаторы.