890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вирус атакует: в Карелии за сутки еще 320 человек заразились коронавирусом 8
Сегодня 08:42
Глава Карелии объяснил, как будет выполняться запрет на посещение магазинов в "неурочные часы" 19
Сегодня 12:30
Глава Минздрава Карелии рассказал, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике 3
Сегодня 14:33
Холодный душ для партии власти 1
Сегодня 12:38
Депутат Петросовета Анишин объяснил, почему в Петрозаводске врачи иногда не приезжают на вызов 13
Сегодня 11:26
Ограничения из-за коронавируса могут быть усилены, допускает глава Карелии 9
Сегодня 12:53

Элла Памфилова рассказала, почему комиссия отказалась от голосования по почте, как в США

Новости. Политика
14:14, 09 Ноября 2020
фото: © пресс-служба ЦИК РФ
Загрузка...

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о предложениях по совершенствованию избирательного процесса.

В эксклюзивном интервью ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала о предложениях по разведению учебного и избирательного процессов на выборах, реформировании "муниципального фильтра", внедрении новых цифровых технологий и о том, почему комиссия отказалась от голосования по почте, которое активно использовалось на выборах в США.

- Элла Александровна, добрый день. В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным вы предложили более предметно обсудить проблему с разведением учебного и избирательного процессов в случае проведения многодневного голосования на выборах в сентябре и сказали, что у вас есть предложение по этому вопросу. О какой инициативе идет речь?

Что ответила председатель ЦИК на этот и другие вопросы, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-09 16:17:28
Памфилова долгий и не проходящий позор России. Ее место , в будущем ,на скамье ......
Копатыч
2020-11-09 16:54:21
Off,+++ вот так теряется и честь и совесть.
Протестанутый
2020-11-09 14:47:48
Только на пеньках, и фильтр усилить, что б не дай Бог кто просочился с мыслями о народе....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»