Элла Памфилова рассказала, почему комиссия отказалась от голосования по почте, как в США

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о предложениях по совершенствованию избирательного процесса.

В эксклюзивном интервью ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала о предложениях по разведению учебного и избирательного процессов на выборах, реформировании "муниципального фильтра", внедрении новых цифровых технологий и о том, почему комиссия отказалась от голосования по почте, которое активно использовалось на выборах в США.

- Элла Александровна, добрый день. В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным вы предложили более предметно обсудить проблему с разведением учебного и избирательного процессов в случае проведения многодневного голосования на выборах в сентябре и сказали, что у вас есть предложение по этому вопросу. О какой инициативе идет речь?

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