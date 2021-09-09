Эмилия Слабунова: Карельское правительство не хочет работать с местными?

Лидер списка партии «Яблоко» на предстоящих выборах Эмилия Слабунова приняла участие во встрече министра сельского хозяйства Владимира Лабинова с Галиной Ширшиной.

Встреча была посвящена возможному участию Олонецкого молочного комбината в развитии сельского хозяйства на территории Олонецкой равнины.

«Несмотря на улыбки министра, доброжелательные и правильные слова о диалоге и важности совместной конструктивной работы, сразу стало очевидно, что совещание преследовало единственную цель: успокоить до выборов жителей Олонецкого района и Карелии информацией о наличии переговорного процесса об участии ОМК в развитии сельского хозяйства в Карелии, — уверена Эмилия Слабунова. — Губернатору Артуру Парфенчикову, являющемуся лидером списка „Единой России“ на выборах в Законодательное Собрание РК, в данный момент это важно. Мне же стало абсолютно ясно, что карельское правительство не даст возможности Олонецкому молочному комбинату заниматься сельским хозяйством на территории Олонецкой равнины. Решение о покупке активов питерской фирмы „Сила Инвеста“ за огромные бюджетные деньги уже принято Парфенчиковым и ожидает своего оформления после выборов.

Я считаю, что сделка между правительством Карелии и „Силой Инвеста“ имеет все признаки коррупционной. Никто не знает, что это за предприятие и почему оно пользуется такой поддержкой губернатора — несмотря на негативные последствия своей деятельности для экономики Карелии. „Сила Инвеста“ никогда не озвучивает свои поступки и намерения. Единственный источник информации об этих намерениях — сам губернатор Парфенчиков, иногда вице-премьер Лабинов. Естественно, никто не знает за какие конкретно активы, какую сумму и даже какому именно юридическому лицу карельское правительство будет платить народные деньги. „Сила Инвеста“ никому не предлагала купить свои активы, последовало кулуарное предложение губернатору, который сразу же принял решение о покупке. У агрофирмы „Тукса“ были изъяты сельскохозяйственные земли, тем самым от сделки были отсечены все остальные участники, в том числе Олонецкий молочный комбинат».

Эмилия Слабунова искренне недоумевает, почему карельское правительство, исходя из каких-то своих неочевидных причин, считает гораздо более выгодной работу с фирмами типа питерской «Силы Инвеста», а не сотрудничество с местным комбинатом.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия; Дата изготовления: 10.09.2021; Дата публикации: 14.09.2021. Тираж: 1 экз.