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Эмилия Слабунова: «Крупное карельское предприятие могут выселить!»

Новости. Общество
15:09, 13 Сентября 2021

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Во время поездки в Олонецкий район Эмилия Слабунова воспользовалась приглашением руководства Олонецкого молочного комбината побывать на предприятии, посмотреть, как налажена работа и обсудить назревшую проблему.

«Комбинат оказался в сложной ситуации, — говорит лидер списка партии „Яблоко“ на предстоящих выборах Эмилия Слабунова. — Все оборудование и транспорт принадлежат комбинату, а само здание находится в собственности у правительства Карелии. К сожалению, губернатор Артур Парфенчиков отказывается продать здание по рыночной цене. И поэтому комбинат не может провести реконструкцию, увеличить объём производства и создать новые рабочие места. И это в Олонецком районе, где уровень безработицы зашкаливает! Более того, карельское правительство отказывается даже продлить договор аренды. Молочный комбинат могут выселить из здания в течение месяца!

Артур Парфенчиков много говорит об инвесторах и о том, как он их ищет, в то же самое время демонстрирует чудеса изворотливости и уже несколько лет уходит от встречи с Галиной Ширшиной. Правительство должно поддерживать крупных карельских производителей, помогать, а не воевать с ними».

Сотрудники комбината поблагодарили Слабунову и партию «Яблоко» за поддержку карельских производителей и пожелали ей успехов в непростой работе.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии „Российская объединенная демократическая партия ‚ЯБЛОКО‘ в Республике Карелия; Дата изготовления: 10.09.2021; Дата публикации: 13.09.2021. Тираж: 1 экз.

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