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Эндокринолог рассказала о том, что мешает похудеть

Новости. Общество
00:10, 16 Ноября 2023
фото: © Atstock Productions / istockphoto

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Эндокринолог назвала главную ошибку, которая мешает похудеть.

Когда люди стремятся привести себя в форму, они ограничивают питание и зачастую совершают одну из главных ошибок худеющих: полность исключают белки, жиры или углеводы. Но безуглеводная, безбелковая и лишенная жира диета вредно отражается на здоровье, а вес  может вернуться, причем даже с избытком. Об этом «Российской газете» рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

«Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям», — цитирует издание доктора Павлову.

️«Недостаток белка является одной из причин отеков. Жидкая часть крови просто перестает удерживаться в сосудах и устремляется в ткани. А еще без белка кожа теряет свою эластичность, появляются морщины. Белок — это основа для гормонов, клеток тела, ферментов, иммунных клеток — да для всего! Важно то, что организм не может получить этот компонент ниоткуда, кроме еды (или ваших мышц, что не очень нехорошо)», — приводит «Российская газета» слова эксперта.

Углеводы удовлетворяют потребность организма в энергии. «Если полностью исключить их из рациона, то они будут компенсироваться за счет белка. Это не самый рациональный подход. Основное последствие недостатка углеводов — гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови), которая выражается в слабости, головокружениях, тошноте, дрожи в руках», — говорит эндокринолог.

️«Недостаток жира в организме так же плох, как и избыток. Повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней. Жир обеспечивает организм долговременной энергией», — отмечает доктор Павлова.

По рекомендациям ВОЗ и Минздрава России, каждый прием пищи должен содержать примерно 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. «Если организм недополучает какой-то из макронутриентов, то чувство насыщения быстро пройдет, и человек снова захочет есть. Поэтому от условного стакана кефира будет гораздо больше пользы, если выпить его вприкуску с овощами или кусочком хлеба. Но помним — кефир на ночь не пьем!» — советует специалист.  

Таким образом, если и ограничивать калории, то обязательно соблюдая баланс белков, жиров и углеводов, то есть те самые 30:30:40. «В сочетании с физической активностью это может ускорить процесс похудения», — заключила эксперт.

 

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