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Энергетикам запретят отключать предпринимателей за неуплату счетов

Новости. Экономика
16:15, 03 Апреля 2020
фото: pixabay
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Правительство запретит отключать коммунальные услуги и электроэнергию малым и средним предприятиям (МСП) за неуплату счетов.

Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совместного заседания президиума координационного совета и рабочей группы госсовета по противодействию распространения коронавируса.

"Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку", - сказал Мишустин, чьи слова цитирует RNS.

Ранее пакет мер по господдержке бизнеса в условиях эпидемии приняло правительство Карелии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

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