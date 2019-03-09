Энергетики готовятся к приближающейся к Карелии стихии

В ближайшие сутки в Карелии прогнозируется ухудшение погодных условий, энергетики заявили о готовности к стихии, сообщает филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго".

"Ожидается усиление ветра до 15-17 м/с, обильные осадки в виде мокрого снега, местами метель. Возможно налипание мокрого снега на провода. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей во время сложных погодных условий филиал "Карелэнерго" с 8 утра 9 марта переведен в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе мобильные силы предприятия готовы оперативно приступить к ликвидации последствий. Специалисты ведут непрерывный мониторинг метеообстановки.

Филиал "Карелэнерго" напоминает жителям республики о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.