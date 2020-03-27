Энергетики хотят обанкротить Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды"

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление о банкротстве ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", деятельность которого была связана с работой санатория "Дворцы".

Обанкротить фирму пытается "ТНС Энерго Карелия". Сумма исковых требований энергетиков составляет 4,3 млн рублей.

В прошлом году ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" задерживало зарплату сотрудникам, которые работают в санатории. Фирма числилась среди должников перед бюджетом Карелии.

Санаторий выставлялся на продажу.

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