Энергетики хотят обанкротить Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды"

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление о банкротстве ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", деятельность которого была связана с работой санатория "Дворцы".
Обанкротить фирму пытается "ТНС Энерго Карелия". Сумма исковых требований энергетиков составляет 4,3 млн рублей.
В прошлом году ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" задерживало зарплату сотрудникам, которые работают в санатории. Фирма числилась среди должников перед бюджетом Карелии.
Санаторий выставлялся на продажу.
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