Энергетики и пожарные провели учения на петрозаводской подстанции

Одна из крупнейших подстанций столицы Карелии ПС-71 ("Онего") снабжает электроэнергией микрорайон Древлянка и десятки социально-значимых объектов.

Главной целью проведения тренировки было отработка взаимодействия сил МЧС и персонала АО "Прионежской сетевой компании" при ликвидации пожара на энергообъекте.

Как рассказал начальник отдела промышленной безопасности компании Игорь Костин, в ходе учений проверялась профессиональная и психофизическая готовность сотрудников оперативно действовать при локализации и ликвидации пожара, их навыки взаимодействия с диспетчерскими службами и силами противопожарной службы.

"В тренировке принимали участие служащие специализированной пожарной части Федеральной противопожарной службы Петрозаводска", - отметил Игорь Костин. – "Обстановка была максимально приближена к реальной обстановке во время возникновения чрезвычайной ситуации на подстанции".

Одновременно проверялись системы оповещения о пожаре, системы охраны, контроля доступа, видеонаблюдения, первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты на объекте.

Как показали проведенные учения, работники Прионежской сетевой компании знают, как самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникнове­нии пожара и могут быстро определять решающее на­правление действий и принимать правильные меры по предупрежде­нию или ликвидации ЧС.

Как отметили в Прионежской сетевой компании, эти учения были особенно важны тем, что от бесперебойной работы подстанции "Онего" зависит многое, прежде всего, энергоснабжение жилья тысяч петрозаводчан.

Напомним, что эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.