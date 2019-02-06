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Новости. Общество
16:26, 06 Февраля 2019

Энергетики Карелии приняли участие в акции "День донора"

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Энергетики ТГК-1 и филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" 6 февраля приняли участие в выездной акции "День донора", пополнив региональный банк крови почти 14 литрами крови.

Передвижной пункт республиканской станции переливания крови был специально организован по инициативе энергетиков. 40 человек пожелали стать донорами, из них 31 успешно прошли обследование, чтобы подтвердить отсутствие заболеваний или состояний, являющихся противопоказаниями к сдаче крови. Среди пришедших на передвижной пункт были не только доноры со стажем, но и те, кто впервые сдает кровь.

— Сегодня было очень много желающих сдать кровь. Из-за удаленности стационарного пункта довольно много времени уходит на поездку и ожидание в очереди, сегодня передвижной пункт работал рядом с управлением. С нашими коллегами из филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" мы договорились, что сделаем такую практику выездных "Дней донора" традиционной, в следующий раз присоединиться к ней можно будет летом, — отмечает директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина.

Как отметили сотрудники республиканской станции переливания крови, потребность в живой крови есть каждый день, поэтому так важно обеспечивать ее достаточный запас. Если удается принять в этих условиях 20-30 доноров – это очень хороший результат.

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