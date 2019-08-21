Энергетики Каскада Кемских ГЭС провели комплексное противоаварийное учение

На Каскаде Кемских ГЭС прошло комплексное противоаварийное учение, в ходе которого совместно с сетевыми организациями и пожарным подразделениями был отработан алгоритм ликвидации нештатной ситуации, приведшей к нарушению электро- и водоснабжения поселка Вочаж в зимний период.

По легенде учений при температуре наружного воздуха -25°С произошло повреждение и возгорание трансформатора тока на оборудовании электросетевой организации, которое находится на территории Подужемской ГЭС. Разгерметизация корпуса трансформатора на пристанционной площадке станции привела к разливу и возгоранию масла. В результате, было повреждено оборудование собственных нужд Подужемской ГЭС. По дополнительной вводной, из-за замыкания на насосном оборудовании было нарушено водоснабжение поселка Вочаж.

"Противоаварийные учения проводятся регулярно в целях отработки вопросов организации управления персоналом станции, своевременного и слаженного взаимодействия с пожарными расчетами отряда противопожарной службы по Кемскому району, аварийно-спасательными формированиями, ЕДДС, электросетевой организации при нарушении электроснабжения и водоснабжения поселка Вочаж в зимний период, – отмечает Александр Чистяков, специалист по гражданской обороне и мобилизационное работе Каскада Кемских ГЭС ПАО "ТГК-1". – Энергетики каскада отработали действия по локализации и ликвидации аварийного разлива масла, организации взаимодействия с аварийными бригадами организаций, участвующих в ликвидации аварийной ситуации. Были определены причины, масштабы и последствия разлива масла, произведен расчет необходимого количества привлекаемых сил и средств для локализации аварийного разлива".

Цели противоаварийного учения были достигнуты в полном объеме наблюдатели отметили слаженность межведомственного взаимодействия в работе органов управления и сил участников совместного учения, все принимаемые решения отвечали сложившейся обстановке, управление подчиненными силами осуществлялось постоянно, участники учения получили и закрепили практические навыки в выполнении мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.