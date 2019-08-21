Подписаться
Новости. Общество
15:35, 21 Августа 2019
фото: ПАО "ТГК-1"

Энергетики Каскада Кемских ГЭС провели комплексное противоаварийное учение

Загрузка...

На Каскаде Кемских ГЭС прошло комплексное противоаварийное учение, в ходе которого совместно с сетевыми организациями и пожарным подразделениями был отработан алгоритм ликвидации нештатной ситуации, приведшей к нарушению электро- и водоснабжения поселка Вочаж в зимний период.

По легенде учений при температуре наружного воздуха -25°С произошло повреждение и возгорание трансформатора тока на оборудовании электросетевой организации, которое находится на территории Подужемской ГЭС. Разгерметизация корпуса трансформатора на пристанционной площадке станции привела к разливу и возгоранию масла. В результате, было повреждено оборудование собственных нужд Подужемской ГЭС. По дополнительной вводной, из-за замыкания на насосном оборудовании было нарушено водоснабжение поселка Вочаж.

"Противоаварийные учения проводятся регулярно в целях отработки вопросов организации управления персоналом станции, своевременного и слаженного взаимодействия с пожарными расчетами отряда противопожарной службы по Кемскому району, аварийно-спасательными формированиями, ЕДДС, электросетевой организации при нарушении электроснабжения и водоснабжения поселка Вочаж в зимний период, – отмечает Александр Чистяков, специалист по гражданской обороне и мобилизационное работе Каскада Кемских ГЭС ПАО "ТГК-1". – Энергетики каскада отработали действия по локализации и ликвидации аварийного разлива масла, организации взаимодействия с аварийными бригадами организаций, участвующих в ликвидации аварийной ситуации. Были определены причины, масштабы и последствия разлива масла, произведен расчет необходимого количества привлекаемых сил и средств для локализации аварийного разлива".

Цели противоаварийного учения были достигнуты в полном объеме наблюдатели отметили слаженность межведомственного взаимодействия в работе органов управления и сил участников совместного учения, все принимаемые решения отвечали сложившейся обстановке, управление подчиненными силами осуществлялось постоянно, участники учения получили и закрепили практические навыки в выполнении мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-21 16:27:23
Весьма полезные для общества граждане. Либерасты, я правильно сказал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
15.08.2019, 12:08
Девочка из Карелии стала "звездой" тунисского телевидения
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском
16.08.2019, 14:51
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?"

Аналитика

20.08.2019 12:05
Обществоведение
"Переписывать историю нехорошо"
Общественники и волонтеры следят за раскопками, которые ведут на мемориальном кладбище "Сандармох" поисковики Российского военно-исторического общества, несмотря на требования родственников расстрелянных не трогать места их захоронений.
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 8
16.08.2019 14:51
Федеральный памятник превращается в дрова 6
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 21
15.08.2019 10:19
Вся аналитика

Чтиво

19.08.2019 11:20
Без политики
Врач-рукодельница
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 13
07.08.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 10:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»