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Энергетики обеспечивают надежность работы электросетей в новогодние праздники 

Новости. Общество
11:01, 30 Декабря 2020
фото: © АО "ПСК"
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С 30 декабря в АО "Прионежская сетевая компания" введен режим повышенной готовности.

С 17.00 30 декабря 2020 года до 8.00 11 января 2021 года по всей зоне ответственности АО "ПСК" запрещено производство плановых работ в электрических сетях и все переключения, кроме аварийных.

На всех электросетевых участках компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.

Для оперативной ликвидации ЧП на энергообъектах дополнительно проверены и приведены в готовность автотранспорт и специальная техника. Проверен и, при необходимости, пополнен аварийный запас оборудования и материалов, необходимых для производства аварийных ремонтов.

Отдельно проверена система взаимодействия с органами власти и предприятиями ЖКХ при устранении в системах жизнеобеспечения.

Проверены и подготовлены к работе и транспортировке резервные источники питания.

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